Sampdoria, Stankovic focalizza il problema: errori sulle palle pulite e troppa frenesia in fase offensiva

Genova. “La sconfitta brucia, mi dispiace tanto per i ragazzi e per il pubblico, che è stato spettacolare. Non mi aspettavo un rigore sfortunato al sesto minuto, perché ti condiziona, ti devi sbilanciare e la Roma sa attendere, è fisicamente forte”. Sono le prime parole di Dejan Stankovic nella sala stampa del Ferraris dopo la sconfitta per 0-1 contro la Roma della sua Sampdoria.

“I nostri ragazzi hanno risposto, ho visto un atteggiamento che mi piace, dobbiamo stare molto più tranquilli a 20 metri dalla porta, non cercare sempre la palla sui piedi, abbiamo sbagliato palle pulite, ci può stare, ma da questa partita porto a casa l’atmosfera allo stadio e ragazzi che hanno dato tutto”. Manca la tranquillità nelle scelte dell’ultimo passaggio e questa partita è stata emblematica per mettere a nudo il problema: “Volevamo spaccare il mondo, ma i nostri giocatori di qualità dovevano fare le scelte migliori. Abbiamo fatto errori sulle palle pulite. Due o tre palloni facili li abbiamo buttati in fallo laterale, avevamo tanti spazi soprattutto nel primo tempo, ma capisco anche questo. Con la responsabilità poi si andranno a fare le scelte giuste. Non molleremo”.

