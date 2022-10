A Villa Marigola si è concluso il convegno nazionale dei doganalisti

Si è rivelato il confine tra un prima e un dopo il convegno di Villa Marigola della Associazione nazionale dei Centri di Assistenza Doganale, presieduta da Bruno Pisano, nel ripensare la professione dei doganalisti nel terzo millennio tra le molte difficoltà ma anche le tante opportunità che presenta l’attuale scenario di crisi.

Non a caso nella sua relazione Bruno Pisano ha citato un imprenditore visionario di successo come Elon Musk, per la frase “se ti alzi la mattina e pensi che il futuro sarà migliore, sarà una giornata luminosa. Altrimenti non lo sarà”.

E non a caso è stato scelto, per affrontare questa ulteriore sfida, un luogo prossimo alla comunità portuale spezzina che dell’innovazione e del rapporto d’avanguardia tra pubblico (Agenzia delle Dogane) e privati (Imprese e professionisti) è stata un modello: è infatti il primo e ancora unico caso in Italia dell’attivazione del Centro unico dei servizi, scelto ora per sperimentarlo (il Sudoco) e introdurlo in tutti i porti italiani.

Illuminante e incoraggiante è stato l’intervento al convegno del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane professor Marcello Minenna che ha assicurato l’attenzione e la disponibilità dell’Agenzia nel collaborare per rendere tutto il sistema, ad ogni livello, sempre più efficace ed efficiente

