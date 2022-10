Camogli: “Allineamenti”, le pietre in equilibrio dell’artista Greg

Il molo di Camogli come luogo anche di sorprese artistiche. Già la presenza delle code di balena da anni suscita la curiosità in chi giunge nel borgo marinaro e sono uno dei soggetti più fotografati. In questi giorni ve n’è un ulteriore. Sono gli “Allineamenti”, come li ama chiamare l’artista francese Greg, che sugli scogli della diga, ha creato sculture con pietre messe in equilibrio una sull’altra, che colpiscono perché sembrano frutto di una piccola magia. Greg, che considera le sculture come un collegamento tra terra e cielo, tra noi e l’infinito, già nel 2020 venne a Camogli dove realizzò alcune “opere” sulla spiaggia. Poi, recentemente, ha deciso di tornare qui e viverci.

Online fotografie ed alcuni filmati delle sculture. Per vederli cercare Voyageur hors du temps.

