Caretta caretta in difficoltà si rintana a Portosole, interviene la Capitaneria

Sanremo. E’ stata rinvenuta questo pomeriggio nei pressi del pontile F di Portosole un esemplare di tartaruga Caretta caretta di circa 80 chili che nuotava a pelo dell’acqua con evidenti difficoltà respiratorie. A soccorrerla sono stati gli ormeggiatori dello scalo turistico che l’hanno trasferita a riva in attesa dell’intervento della Capitaneria di Porto. L’animale è stato affidato dai militari alle cure di un’associazione di volontariato in attesa di essere trasferito a Genova, domani mattina, per le cure del caso.

