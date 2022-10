Castagne bollite nel latte, piatto povero che ha sfamato intere generazioni di liguri

Per i liguri (e non solo) il bosco “si coltiva”, frontiera ombrosa tra la vita dell’uomo e la “selva”, la foresta, abitata da creature mostruose, draghi, streghe, spiriti malvagi. E nel bosco, quello ligure, regna “l’erbu”, semplicemente, “l’albero”, il castagno. Non c’è abbastanza terreno, in Liguria, per coltivare grano a sufficienza, e nemmeno altri cereali. La castagna può essere trasformata in farina che, mescolata con quella poca di grano, crea paste sopraffine. La castagna, soprattutto, se seccata dura a lungo, abbastanza per sfamare durante l’inverno che nell’entroterra era più rigido di oggi.

In Val Bormida, in particolare. “Ed ecco che la castagna assume, oltre ad un valore economico, anche un fortissimo valore umano, oggi senza prezzo. Il processo di raccolta ed essiccazione della castagna era, infatti, un momento socializzante, dove le persone si riunivano per coltivare amicizie, combinare matrimoni o, semplicemente, per raccontare fiabe e storie ai bambini e tramandare tradizioni. L’essiccatoio era quindi un luogo della comunità e di trasmissione della cultura” racconta Gianpietro Meinero, custode della biodiversità della vallata.

