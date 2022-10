Savona. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, all’altezza del casello di Savona in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, un furgone avrebbe tamponato violentemte un tir che stava viaggiando sulla stessa corsia di marcia, per cause ancora in via di accertamento.

» leggi tutto su www.ivg.it