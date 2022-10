Incendio all’ultimo piano di un palazzo in Via Garibaldi

L’incrocio tra Via Garibaldi e Corso Cavour è stato chiuso a causa di un incendio che si è sviluppato all’ultimo piano di un palazzo. Stando a quanto si apprende le fiamme si sarebbero propagate all’interno di un appartamento, a seguito del’accensione di un camino la cui canna fumaria avrebbe preso fuoco ma le cause dovranno essere accertate. L’allarme è scattato poco prima delle 19 e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e i soccorritori della Croce rossa. All’interno dell’appartamento era presente una coppia, non si sono registrati feriti. Alle 19.45 la situazione risultava sotto controllo.

