Maxi pattuglione interforze a Ventimiglia: passato al setaccio il centro città

Ventimiglia. Decine di persone sono state controllate in serata nell’ambito del servizio interforze disposto in seno al comitato di ordine e sicurezza pubblica disposto dal prefetto di Imperia Armando Nanei e coordinato, in sede locale, dal commissariato di pubblica di sicurezza di Ventimiglia diretto da Daniele Barberi. Un maxi pattuglione, formato da polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza, ha passato al setaccio le vie del centro cittadino ed in particolare le zone considerate più “sensibili”: i giardinetti pubblici Tommaso Reggio, piazza Cesare Battisti (stazione ferroviaria) e via Aprosio, nei pressi del teatro comunale. Ventuno gli stranieri accompagnati in commissariato per ulteriori accertamenti.

