Oss, entro gennaio trenta assunzioni in Asl5

Oss in presidio davanti al Sant’Andrea

Entro gennaio 2023 l’assunzione di trenta Oss in Asl5. Lo ha spiegato oggi in consiglio regionale il neo assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, rispondendo all’interrogazione presentata dal consigliere Davide Natale per il gruppo Pd-Articolo uno, interrogazione che intendeva conoscere da presidente e giunta “la tempistica delle assunzioni del bando promesso durante l’incontro tenuto con i capigruppo e le organizzazioni sindacali degli Oss ex Coopservice”. Incontro “durante il quale gli assessori Berrino e Scajola e il Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi sociali – ha detto Natale – si erano preso l’impegno di convocare, entro il mese di settembre, un tavolo tecnico-politico per discutere le modalità di avviare alla stabilizzazione una prima parte di lavoratrici e lavoratori, assicurando, per i primi di dicembre l’assunzione di trenta Oss; trenta come prima risposta al Piano triennale del fabbisogno di personale Asl5, redatto successivamente all’incontro, che prevede la necessità di assumere 60 Oss nel mese di dicembre”. A questo proposito nell’interrogazione si ricorda che nella Legge di Bilancio per l’anno 2022 era stato inserito l’emendamento Rossomando, che prevede la possibilità, “anche al fine di reiternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale”, di “avviare procedure selettive per il reclutamento del personale prevedendo la valorizzazione anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili”.

