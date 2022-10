Savona, parte il piano delle pedonalizzazioni: ecco le vie che chiuderanno alle auto

Savona. Limitazioni alle auto in via Manzoni, via Mistrangelo, via Ratti, via Caboto, via Untoria e un ulteriore tratto di corso Italia. Con le strade che acquisteranno un “nuovo volto” anche grazie al coinvolgimento delle scuole. Incontri con residenti e commercianti per discutere le criticità. E nel medio periodo via il parcheggio da piazza Mameli. Ecco sintetizzato il piano delle pedonalizzazioni che il Comune di Savona intende attuare nei prossimi mesi.

Nell’ambito della Fase 2 dell’Agenda e dei “9 Cantieri” dedicati ai progetti strategici per il 2023, l’amministrazione anticipa i contenuti del Cantiere Mobilità. Questo e gli altri 8 saranno presentati venerdì 21 ottobre a partire dalle 18 in un incontro pubblico che si terrà a Villa Cambiaso.

