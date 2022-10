Settimana ricca di appuntamenti con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo tra stagione “classica” e i 50 anni del “Club Tenco”

Sanremo. Quella appena iniziata sarà una settimana ricca di appuntamenti all’insegna della musica per Sanremo. Stanno per arrivare in città gli artisti italiani e internazionali invitati alla 45a edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco 2022) ed anche tantissimi “amici” dello storico Club nato 50 anni fa dall’iniziativa di Amilcare Rambaldi, uno dei “papà” del Festival.

Musicisti, fumettisti, giornalisti, scrittori, fotografi, animeranno gli appuntamenti che dal 20 al 22 ottobre, dal mattino fino a notte fonda, si svolgeranno nelle più belle location di Sanremo. Non poteva mancare la “caleidoscopica” Orchestra Sinfonica di Sanremo pronta a misurarsi con artisti e generi diversi.

