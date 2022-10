Sgarbi alla mostra su Caselli: “Utile e rivelatrice”

Vittorio Sgarbi e Paolo Asti

“Una mostra utile e rivelatrice”: questo il commento di Vittorio Sgarbi, che sabato scorso, in piena notte, ha voluto visitare la mostra 22+22 QUADRI DI GIUSEPPE CASELLI, inaugurata nel pomeriggio presso lo spazio Startè in Piazza Europa 16 alla Spezia. “La visita di Vittorio Sgarbi – commenta Paolo Asti, presidente dell’associazione e curatore della mostra – onora l’opera di Caselli e il lavoro fatto dall’archivio grazie all’entusiasmo con cui Francesco Vaccarone ne presiede i lavori. Non possiamo che essere soddisfatti della risposta data, non solo dai collezionisti ma più in generale da tutta la cittadinanza spezzina che, giorno dopo giorno, sta visitando l’esposizione. Voglio ringraziare nipoti e pronipoti di Giuseppe Caselli che ci hanno fatto una vera e propria sorpresa partecipando all’inaugurazione e complimentandosi per il lavoro di ricerca compiuto in questi anni”.

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 10 dicembre, tutti i giorni dalle ore 16 alle 19, con altre 22 opere che sostituiranno quelle attualmente esposte a partire dalla metà del mese di novembre.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com