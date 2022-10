Addio alla professoressa Monia Ciccarello, scomparsa a soli 48 anni

Mondo della scuola in lutto anche alla Spezia per la scomparsa improvvisa della professoressa Monia Ciccarello, 48 anni, per anni docente di lettere all’istituto Alberghiero Casini di Via Fontevivo. La donna era stata colpita nei giorni scorsi da un malore improvviso Ad Augusta, in Sicilia, dove era rientrata per stare più vicina alla famiglia di origine. Ciccarello era rimasta in servizio alla Spezia fino al 1° settembre di quest’anno.

L’intera comunità scolastica spezzina è stravolta dal dolore e ha espresso parole di profondo cordoglio nei confronti dell’insegnante che si è saputa distinguere tra i banchi del Casini per le sue doti: una donna meravigliosa dentro e fuori dalla scuola, una docente attenta e piena di entusiasmo. I suoi studenti e i colleghi spezzini la amavano e stimavano profondamente. La professoressa Ciccarello lascia due figlie e i famigliari. La comunità dell’Alberghiero in sua memoria raccoglierà una somma di denaro da devolvere in beneficenza. I funerali si sono svolti quest’oggi ad Augusta nella Chiesa Madre.

