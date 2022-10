Caro energia, Pirondini (M5S): “Richiesti depositi cauzionali da capogiro agli imprenditori liguri: depositeremo interrogazione urgente”

Liguria. “Ad alcuni imprenditori liguri, stanno arrivando lettere vessatorie da parte di una società. In pratica, informano gli utenti che entro il 25 ottobre devono versare un deposito cauzionale a garanzia della fornitura di energia elettrica. E si tratta di somme da capogiro: nelle lettere che abbiamo potuto visionare noi, le cifre variano da 13.000 a 21.000 euro. In caso contrario, risoluzione del contratto a partire dal 1° dicembre”. Lo dichiara il senatore del M5S Luca Pirondini.

Una richiesta, quella del deposito cauzionale, che (tra gli altri) si è visto avanzare Federico Saettone, titolare delle omonime farmacie a Savona, come raccontato giusto oggi da IVG.it: “Ci chiedono 21 mila euro, di botto, entro una settimana. Altrimenti a fine novembre concludono il contratto. Noi nella sfortuna abbiamo la liquidità per far fronte alla richiesta, ma un’azienda più piccola come farebbe?”.

