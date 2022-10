I filobus nel centro di Genova? Vanno a gasolio: i mezzi “green” vanificati dagli eterni cantieri

Genova. C’era una volta a Genova una rete filoviaria di 14 chilometri che permetteva ai bus in servizio su due linee (20 e 30) di attraversare il centro a emissioni zero. Oggi è rimasta una linea sola (Foce-Sampierdarena), servita da 17 filobus autosnodati Van Hool acquistati ormai 15 anni fa. Che però, proprio nella tratta in cui sarebbe più opportuno eliminare l’inquinamento, viaggiano quasi sempre a gasolio perché i cavi ai quali dovrebbero essere agganciati con le tipiche “antenne” sono scollegati dalla rete o addirittura tranciati. Alla faccia della rivoluzione green che dovrebbe portare alla totale elettrificazione del trasporto pubblico cittadino entro il 2025.

Il motivo? Gli eterni cantieri che affliggono le strade genovesi. L’ultimo in ordine di tempo è quello del parcheggio interrato di piazza Portello: qui i cavi della bifilare sono spariti per evitare interferenze coi mezzi attivi nel cantiere (e comunque il tragitto dei bus è stato sviato dalle normali corsie, quindi non avrebbero potuto marciare in elettrico). In questi mesi poi si aggiunge un altro impedimento, quello del potenziamento del nodo di San Benigno in via di Francia. Quest’ultimo ingombro dovrebbe risolversi entro la fine dell’anno.

