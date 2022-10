Rapallo: quota depurazione in bolletta. Ireti perde causa in Cassazione

La signora Silvana Viacava di Rapallo, dopo otto anni, ha vinto in Cassazione la causa contro Ireti per la fatturazione, in bolletta, della quota di depurazione, quando ancora non esisteva un depuratore di Ronco, ma il semplice grigliatore di via Betti. La decisione di fare causa era scaturita dalla constatazione che il mare era inquinato, vietata la balneazione, segno evidente che non esisteva la depurazione che veniva fatturata. Sono trascorsi otto anni, prima del verdetto definitivo che obbliga Ireti a rimborsare le quote incassate senza averne diritto. L’importante non sono i soldi – ha detto Silvana Viacava -, ma il principio che non si può pagare un servizio che non viene erogato.

