“Sua figlia arrestata per aver investito donna incinta, servono 30mila euro”: tentativo di truffa a Savona

Savona. “Siamo i carabinieri. Abbiamo arrestato sua figlia perché ha investito sulle strisce pedonali una donna incinta, che è finita in rianimazione e rischia di perdere il bambino. Deve versare 30 mila euro per l’avvocato”. E’ questo il tentativo di truffa subito dalla madre di Maria Maione, ex segretario della Lega di Savona.

La vicenda è stata denunciata dalla stessa ex responsabile del Carroccio, che in un post su Facebook spiega: “ Questa mattina qualcuno ha telefonato a casa dei miei genitori presentandosi come il comandante della stazione dei carabinieri del comune dove lavoro e dicendo che avevo avuto un incidente stradale: avevo investito una ragazza incinta sulle strisce pedonali provocandole danni tali da farla finire in rianimazione con la possibilità di perdita del bambino. Ha continuato dicendo che io mi trovavo in stato di fermo (una ragazza in sottofondo piangeva disperata fingendosi me e dicendo ‘Mamma è colpa mia, aiutatemi’) e chiedendo un pagamento per l’avvocato, che era stato chiamato a mia difesa, di 29.500 euro”.

