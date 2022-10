Calcandola pulito e più sicuro, Canale Lunense e Comune al lavoro sui torrenti di Sarzana

Il Comune di Sarzana e il Consorzio Canale Lunense si sono incontrati lungo il Calcandola, una passeggiata per verificare l’intervento voluto dalla giunta Ponzanelli ed eseguito dall’ente di via Paci, riguardante la pulizia dell’alveo dalla vegetazione diventata rischio di un forte pericolo in caso di eventi calamitosi imprevedibili.

Ha partecipato al sopralluogo per l’amministrazione il sindaco Cristina Ponzanelli; a rappresentare l’ente comprensoriale di bonifica erano presenti il presidente Francesca Tonelli, il direttore Corrado Cozzani e il vicepresidente Lucio Petacchi.

