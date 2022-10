Sampdoria e Ascoli vanno ad oltranza ai calci di rigore e a passare il turno sono i blucerchiati: decisivo il penalty sbagliato da Guarna. Agli ottavi l’avversario di turno sarà la Fiorentina.

Stankovic, in vista della delicata sfida di lunedì contro la Cremonese allo Zini, attua un ampio turn over: davanti a Contini giocano Conti, Amione, Ferrari e Murru. In mezzo Yepes (Vieira ko nel riscaldamento) e Rincon. Dietro a Quagliarella agiscono Verre, Sabiri e Pussetto.

