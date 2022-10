“Candidato sindaco di Sarzana entro due settimane”

Si è riunita ieri sera l’Unione Comunale del Pd di Sarzana che ha affrontato i prossimi passi da compiere in vista delle elezioni amministrative del 2023. “Ci siamo confrontati con franchezza – sottolinea il segretario Vico Rosolino Ricci – allo scopo di assumere le necessarie decisioni su programma, alleanze e candidature non appena possibile, ovvero nel giro di non più di due settimane. Nelle prossime ore incaricati dalla segreteria metteranno a punto le priorità programmatiche irrinunciabili e il Segretario inviterà tutte le forze di centrosinistra, dell’opposizione consiliare e tutti coloro che hanno manifestato interesse ad essere coinvolti – anche con ruoli di responsabilità – nello sforzo di battere la Destra a Sarzana (come i nutriti gruppi di cittadini che si sono espressi in favore delle candidature fin qui espresse) ad un tavolo di confronto in cui si affrontino da subito idee, perimetro dell’alleanza e nome del candidato che raccolga i maggiori consensi. All’esito di quel confronto – conclude – entro le prossime due settimane l’Unione Comunale si riunirà di nuovo senza indugio per stabilire e rendere nota la posizione del PD su ciascuno dei temi affrontati, tutti inscindibilmente interconnessi: il programma, la coalizione e il candidato sindaco da proporre agli elettori”.

