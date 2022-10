Il cambio gioco di Stefano Faedo: dalla riviera ligure alla penisola iberica

Barcellona. La vita è come un fantasista su un campo da calcio: difficile prevedere ogni sua intenzione, impossibile dare un esito certo di come potrà finire la sua azione. Quella di Stefano Faedo, per tutti ormai “Dido”, rispecchia esattamente questo significato.

L’ex giocatore dell’ultimo ciclo del Finale targato Pietro Buttu in questo momento si trova in Spagna, precisamente a Barcellona. Una scelta basata sull’amore ma anche sulla curiosità di scoprire un altro tipo di vita, senza mai tralasciare la grande passione per il calcio e smettere di informarsi su cosa succede tra provincia e dintorni, luoghi nei quali è cresciuto e ha lasciato i suoi amici più cari.

