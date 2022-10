Nuova edizione di SV La Riviera, il “monopoli” di Savona: un gioco tra i luoghi simbolo e l’entroterra per scoprire la nostra provincia

Savona. L’ultima novità per i giochi da tavolo di contrattazione e investimento è la seconda edizione di SV La Riviera, in cui ogni savonese potrà ritrovare luoghi ed eventi tipici della provincia. La Riviera racconta Savona e dintorni con una lente ironica e contemporanea, strizzando l’occhio alla ricchezza e all’eterogeneità che contraddistinguono la provincia. Partendo dalla Torretta, lungo il tabellone si attraverserà il territorio e si toccheranno alcune delle zone note a chiunque frequenti la città e la Riviera, ma anche l’entroterra: dalla Fortezza del Priamar all’Altavia dei Monti Liguri, dalla Grotta dei Falsari al lago di Osiglia.

Abbracciare tutta la complessità di un territorio così variegato non è stata un’impresa facile e per questo è stato importante ascoltare il territorio. “Ho lavorato in continuità (con la prima edizione) partendo da diversi confronti con pubblici differenti, dai savonesi doc agli abitanti della Val Bormida” dice Daniele Panucci, autore del gioco. “In particolare, ero interessato a mettere in risalto l’elemento outdoor, a rappresentare anche territori meno turistici allargando tabellone e contenuti al territorio ingauno, inserendo quindi anche l’entroterra. Da queste sessioni che hanno favorito un processo co-autoriale di cittadinanza attiva, sono riuscito a tirare fuori qualche linea guida per riorganizzare il gioco, già molto conosciuto e apprezzato, cercando di renderlo ancora più savonese”.

» leggi tutto su www.ivg.it