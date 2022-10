Piazzale Parenzo, scontro in municipio per la potatura degli alberi: giunta boccia richiesta dell’opposizione

Genova. E’ scontro all’interno del parlamentino della Media Valbisagno riguardo la gestione del delle alberature in piazzale Parenzo, piccolo angolo verde nella traffica congiunzione tra i popolosi quartieri di Marassi e Staglieno. L’opposizione in consiglio ha proposto una mozione per intervenire con una potatura adeguata, richiesta che è stata bocciata dalla maggioranza.

La richiesta di Pd, Valbisagno Insieme e Movimento 5 stelle è stata quella di inserire nella prossima programmazione Aster la potatura delle alberature di Piazzale Parenzo. “Sappiamo benissimo che quelle alberature dovrebbero essere potate ed inserite nella programmazione Aster, la verità è che ci sono poche risorse per interventi di questo tipo dunque i tecnici sono costretti a scegliere fra varie situazioni critiche – ha sottolineato Roberto Zattini, consigliere del Pd e primo proponente della mozione – questa boccaitura è incomprensibile ed ha un forte sapore politico che nulla ha a che fare con lo spirito di sostegno al territorio del consigliere Municipale”.

