Pomeriggio di furti in Via Prione, i Carabinieri fermano il taccheggiatore

Ha preso di mira alcuni negozi del centro città, con un occhio di riguardo per quelli di abbigliamento. Per un giovane taccheggiatore però lo shopping fraudolento è finito a bordo di una gazzella dei Carabinieri. I fatti risalgono a oggi pomeriggio quando l’uomo è entrato in alcuni esercizi della centralissima e frequentatissima via per poi agire con fare discreto e arraffare la merce esposta.

Tra i negozi colpiti quelli delle catene Max Mara e Tally Wejil. Il giovane però è incappato nei Carabinieri che lo hanno fermato, perquisito e in pochi attimi è spuntata la refurtiva. Nel condurre i primi accertamenti i militari si sono recati dai negozianti colpiti per il riconoscimento della merce sottratta. La presenza dell’uomo all’interno dell’abitacolo della gazzella ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. Il taccheggiatore è stato portato in caserma dove i carabinieri hanno concluso gli accertamenti. Nei suoi confronti si profila l’accusa di furto aggravato.

