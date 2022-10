Era un operatore nel porto di Camogli, ed era conosciutissimo: “Cillu” Chiaschetti, 82 anni. Oggi la figlia entrando a casa, in via Romana, dove abitava solo, lo ha trovato in bagno, in un lago di sangue. Erano le 15.43, con l’atomedica Golf6 sono intervenuti i volontari del soccorso di Ruta. L’uomo non dava alcun segno di vita e ne veniva accertato il decesso. Probabilmente è stato colpito da un infarto che ne ha provocato la caduta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Camogli.

