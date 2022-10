Sampdoria, Stankovic: “Chi non sa soffrire non sa gioire, vittoria dei giocatori”

Genova. “Tanta sofferenza, ma chi non sa soffrire non sa neanche gioire”. Dejan Stankovic è convinto che il passaggio di turno in Coppa Italia in questo modo così rocambolesco contro l’Ascoli (22 rigori battuti), potrebbe essere la scossa per la Sampdoria in vista dell’importantissima partita a Cremona.

Il mister blucerchiato non nasconde cosa non ha funzionato: “Siamo entrati molto bene, è stato tutto sotto controllo sino al gol. Dimostra che dobbiamo essere sempre concentrati, in quell’occasione abbiamo dormito e dopo l’1-1 c’era molto più nervosismo che contro la Roma, i ragazzi volevano vincere, non hanno mollato sino alla fine e questa è una loro vittoria. Posso solo ringraziarli, sono stati bravi. Chi ha meno minuti nelle gambe era persino più stanco di chi ha giocato sempre, ma è così che si fa il gruppo”. Anche questa volta Stankovic evidenzia che la frenesia e la troppa voglia di fare è deleteria per le giocate e un’iniezione di ottimismo come il passaggio del turno può facilitare le cose.

» leggi tutto su www.genova24.it