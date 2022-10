Venerdì a Genova manifestazione per la pace: “Basta armi, l’Onu avvii subito un negoziato”

Genova. Venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 17.00 si terrà in piazza De Ferrari a Genova un presidio di mobilitazione per la pace. L’iniziativa si colloca nella mobilitazione di Europe For Peace che da 21 al 23 ottobre si ritroverà in diverse piazze italiane per chiedere all’Onu di convocare subito una conferenza internazionale di pace.

“La coalizione Europe for Peace, formata dalle principali reti per la pace in Italia con l’adesione di centinaia di organizzazioni, profondamente preoccupata per l’escalation militare che ha portato il conflitto armato alla soglia critica della guerra atomica, torna di nuovo nelle piazze italiane per chiedere percorsi concreti di Pace in Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo”, spiegano i promotori

