A novembre torna il festival del Teatro Akropolis: 13 giorni di spettacoli, incontri ed eventi

Genova. Topolino, Siria, allunaggio, Gesù disegnato sul cartone, paternità sono alcune realtà da scoprire rinnovate nel XIII Festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis. Diretto da Clemente Tafuri e David Beronio, è in programma a Genova dal 2 al 13 novembre con l’anteprima del 26 ottobre. Tredici giorni durante i quali 31 eventi tra spettacoli, incontri, proiezioni cinematografiche, un concerto e un seminario, avranno luogo per la maggior parte al Teatro Akropolis di Sestri Ponente, sede storica dove il Festival torna quest’anno dopo una ristrutturazione che l’ha trasformata in una sala modulabile, luogo ideale per accogliere teatro, danza e cinema.

Ma Testimonianze ricerca azioni coinvolge anche in altri quartieri della città: Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano, Palazzo Ducale, Museo Biblioteca dell’Attore, Università degli Studi di Genova e Celso Istituto di Studi Orientali – Dipartimento Studi Asiatici in centro. Ne sono protagonisti, tra i 70 artisti ospiti, Moeno Wakamatsu, Carlo Sini, Marco De Marinis, Alfonso Cipolla, Alessandra Cristiani, Andrea Cosentino, Paola Bianchi, Bernardo Casertano, Carlo Massari con la C&C Company, i fratelli Elisabetta e Gennaro Lauro, Amer Kabbani, Masque Teatro, Patrizio Dall’Argine con il suo Teatro Medico Ipnotico.

