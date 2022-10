Alassio, 94mila euro per il caro vita. Giannotta: “Nei prossimi giorni pubblicato l’avviso per l’erogazione”

Alassio. Saranno oltre 94 mila gli euro per aiutare le persone in difficoltà per il caro vita ad Alassio. Sarà pubblicato nei prossimi giorni l’avviso pubblico per presentare istanza di un contributo economico straordinario per far fronte all’aumento del costo della vita.

“Stamani la giunta comunale all’unanimità – spiega Franca Giannotta, assessore alle politiche sociali del Comune di Alassio – ha approvato la delibera urgente che ho voluto sottoporre all’attenzione dell’amministrazione. L’attuale congiuntura socio-economica e di politica internazionale ha causato un aumento rilevante dei costi dell’energia e del gas cui è conseguito un rincaro generalizzato dei prezzi dei beni a consumo e dei servizi. Famiglie, già in difficoltà, si sono trovate a dover far fronte ad ulteriori problematiche di mera sussistenza, non riuscendo più a far fronte agli elevati costi della vita”.

