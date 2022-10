“Basta guerra, in Ucraina e nel Mondo”: la manifestazione per la Pace protagonista a Savona

Savona. “Tutti in piazza per dire stop al conflitto in atto in Ucraina e, più in generale, a tutti quelli in corso del Mondo”. È con questo intento che, questo pomeriggio, decine e decine di persone, tra cui tantissimi giovani, si sono ritrovati in Piazza Mameli, a Savona.

Ad organizzarla, le principali associazioni antifasciste del territorio e delle organizzazioni che promuovono la pace, con una richiesta ben chiara: la “messa al bando delle armi nucleari” e il “cessate il fuoco immediato tra Russia e Ucraina e tutte le guerre sul pianeta”.

