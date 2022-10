Si rinsalda la collaborazione tra Club Levante e Fiorentina. Il sodalizio presieduto da Roberto Pistolesi, con la direzione tecnica-sportiva affidata a Franco Farnocchia, è infatti ‘Affiliato Premium’ della società viola, rapporto che prevede tra le altre cose diversi step d’incontro tra tesserati del Levante e tecnici gigliati. Ed il primo appuntamento della stagione 2022/2023 si è svolto al centro Sportivo di Padre Dionisio con protagonista, questa volta, la leva 2015/2016 con la presenza di tutti i giovani atleti della categoria Piccoli Amici. La giornata è stata caratterizzata da divertimento, gioco e tanta passione messa in campo dai bambini biancoblu, diretti dai formatori del Club e coordinati dai tecnici della Fiorentina. Presenti a questo primo incontro il Direttore generale Vincenzo Flaminio, il responsabile tecnico Francesco Canepa e il segretario Gabriele Ghironi. Alla sessione sul campo hanno preso parte, invece, i formatori Carlo Morello e Mattia Rammacca, il preparatore Daniele Bellamacina ed il dirigente accompagnatore Gaetano Rigliari. Così il Direttore Generale Vincenzo Flaminio: “Credo che in questi anni la nostra società sia entrata nel cuore della gente, in particolare di bambini e ragazzi che apprezzano il nostro modo di lavorare. Le strutture che mettiamo a disposizione dei nostri tesserati per gli allenamenti sono veramente all’altezza della sfida e rappresentano uno dei punti di forza insieme allo staff composto da dirigenti, mister ed accompagnatori”.

L’articolo Calcio giovanile, l’affiliazione del Levante alla Fiorentina è sempre più solida proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com