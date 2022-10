Confronto sull’assunzione di 274 Oss. L’assessore Gratarola: “Garantire la tenuta del sistema sanitario”

Liguria. È stata ricevuta in Regione una delegazione di Oss-Operatori Socio Sanitari, che in una trentina hanno dato vita questa mattina ad un presidio in piazza De Ferrari, per chiedere notizie sul futuro delle graduatorie assunzionali del settore in Liguria.

A confrontarsi con loro l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e il direttore generale di Alisa Fillppo Ansaldi. Ai lavoratori sono state spiegate le ragioni del percorso e della nota a carattere transitorio per cui inizialmente sarebbero state assunte tutte le figure messe a bando del recente concorso, nella misura di 274 Oss in tutto il territorio regionale.

