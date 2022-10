Fauna selvatica e ittica, convenzione tra Regione e Università

Liguria. Approvata in Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, la convenzione tra Regione Liguria e l’Università di Genova –Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) per ricerche sulla fauna omeoterma e ittica in Liguria con un impegno di oltre 37mila euro e prenotazione risorse di circa 48mila euro.

“I progetti che saranno attuati si basano sul Piano delle attività 2022-2023 – spiega l’assessore Alessandro Piana – redatto dall’Università di Genova per programmare l’azione legislativa su una pervasiva attività di monitoraggio che restituisca una chiara fotografia dello stato di conservazione delle diverse specie, per la salvaguardia dell’ecosistema”.

