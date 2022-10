Finisce l’era di Panattoni, i titolari: “Qui da più di mezzo secolo, il nostro addio fa parte della vita”

Frutta e prodotti esotici a perdita d’occhio. L’inconfondibile stemma con la scritta “Panattoni Snc” sull’angolo del palazzo affacciato su Piazza Garibaldi, l’ingresso affiancato alla vetrina, le rifiniture in legno chiaro e smaltato accolgono il cliente in un trionfo di colori e profumi mai sentiti, poi le teche con tutti i tesori golosi provenienti dalle zone più lontane del mondo. Ceste piene di prodotti e la gentilezza inconfondibile di chi è esperto e sa accogliere i clienti. Un’autentica magia che almeno una volta nella vita ogni spezzino ha provato entrando da Panattoni Snc, storico negozio specializzato nella vendita di prodotti esotici di Piazza Garibaldi, che in questi giorni ha annunciato sui social l’intenzione di cedere la propria attività.

La Panattoni Snc è attiva alla Spezia dal 1924 e ha portato in città le banane, provenienti dalle colonie di Somalia ed Eritrea. Il primo prodotto esotico e mai mangiato almeno in un centro storico di più di novant’anni fa. L’attività è nata dunque dalle banane, si sono poi aggiunti la frutta secca e gli atri prodotti. Nel 1952 Giancarlo Pensierini ha proseguito l’attività e dieci anni più tardi si è aggiunto Sergio Lambardi. Una coppia inossidabile che ancora oggi è dietro al bancone, ma dopo tanti anni insieme hanno deciso di fermarsi e riposarsi.

