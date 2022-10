La “Voce” di Madame apre il Tenco ’45, Marracash premio al rap

Sanremo. E’ stata la “Voce” di Madame, doppia Targa Tenco 2021 per l’opera prima e miglior canzone, ad aprire, ieri sera all’Ariston, la 45^ del Premio Tenco. Edizione 2022 che cade nell’anno del 50° anniversario ndalla nascita del Club fondato dal floricoltore sanremese e grande appassionato di musica d’autore, Amilcare Rambaldi.

Alla voce di Madame ha fatto eco sul palco quella di Ditonellapiaga (Miglior opera prima), altra cantautrice divenuta famosa al grande pubblico grazie ad una partecipazione al Festival. Tanti i fan sfegatati che ieri hanno assiepato il teatro per il rapper Marracash, Miglior album in assoluto con il suo ultimo lavoro Noi, Loro, Gli Altri. Anche se non sono propriamente paragonabili tra loro, è la seconda volta che un cantante rap vince una categoria della rassegna sulla musica d’autore: il primo, nel 2014, era stato Caparezza.

