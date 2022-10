Rapallo, il comitato contro il tunnel della Fontanabuona scende in piazza per protestare: “Danno enorme”

Rapallo. “Perché costerà 300 milioni di euro, in base ad un’analisi costo/benefici risalente al 2013, cifra sottostimata e destinata a diventare esorbitante per l’aumento dei prezzi delle materie prime. Perché questi soldi provengono dalla compensazione della tragedia del Ponte Morandi e dovrebbero essere spesi per la sicurezza della viabilità autostradale già esistente” afferma il comitato ‘No tunnel della Fontanabuona’.

E prosegue: “Perché il tunnel sarà il primo passo verso la Gronda di Levante, primo step di un sistema autostradale che graverà sul territorio di Rapallo in termini di traffico già senza controllo, smog e rumore in quanto i cantieri previsti, la renderanno invivibile per inquinamento atmosferico e acustico per almeno 6 anni. Perché i suddetti cantieri saranno posti vicino a scuole, al parco pubblico, all’ospedale ed al centro abitato delle varie frazioni”.

