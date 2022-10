Sanlorenzo a Parigi con The Lady Vanishes e negli States con il brand Bluegame

BGX60

Sanlorenzo partecipa a Paris+ par Art Basel, la nuova fiera d’arte moderna e contemporanea di Parigi in programma dal 20 al 23 ottobre presso la sede temporanea del Grand Palais, il Grand Palais Éphémère, presentando un nuovo progetto site-specific di Anna Franceschini dal titolo The Lady Vanishes, prodotto da Sanlorenzo Arts, la piattaforma di Sanlorenzo dedicata all’arte, in collaborazione con la galleria Campoli Presti. Per Sanlorenzo, Anna Franceschini ha concepito un lavoro inedito che vuole provare ad espandere il concetto di ‘animazione’ in termini scultorei, partendo da un punto di partenza cinematografico. Il legame tra Sanlorenzo e l’artista evidenzia il reciproco impegno per un design unico e innovativo, con l’utilizzo di materiali di recupero finalizzato alla sostenibilità, e conferma la ricerca dell’eccellenza di Sanlorenzo nell’indagine artistica contemporanea. The Lady Vanishes consiste in un insieme di sculture cinetiche: espositori per gioielli a forma di mano dotati di un piccolo motore e montati su superfici a specchio, che riprendono il design di una vetrina. Le mani continuano a muoversi in un ciclo continuo con accenti gestuali diversi: accarezzare, graffiare, allungare la mano, fare cenno o semplicemente ripassare posizioni che sembrano appena acquisite dalla macchina. Gli specchi forniscono un sostituto effimero e temporaneo dell’assenza del corpo quando la superficie riflettente viene intercettata da una figura umana e una volta che lo spettatore se ne è andato, la ‘signora’ scompare di nuovo.

