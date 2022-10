Il Comune di Santo Stefano Magra fa ricorso al Tar della Liguria contro il Piano rifiuti regionale; elemento cardine dell’iniziativa è il biodigestore di Saliceti. Nella delibera con cui la giunta Sisti decide di ricorrere si ricorda che l’ente aveva già inoltrato con nota dello scorso 5 luglio, le proprie osservazioni al Piano, approvato in consiglio regionale il 19 luglio, “dove evidenziava, relativamente alla realizzazione del biodigestore Forsu in località Saliceti, tutte le valide motivazioni per le quali questa amministrazione comunale si dichiarava contraria a tale previsione”. Curerà il ricorso l’avvocato e consigliera comunale spezzina Piera Sommovigo, da tempo a fianco del Comune santostefanese nella pratica biodigestore. A ricorrere contro il Piano rifiuti, il mese scorso, anche il Comune di Vezzano, nel cui territorio comunale ricadrebbe l’impianto. Intanto il prossimo 24 novembre al Consiglio di Stato si terrà l’udienza relativa all’appello di Provincia, Recos e Regione contro la sentenza con cui il Tar Liguria lo scorso marzo ha annullato l’autorizzazione regionale alla realizzazione, appunto, del biodigestore a Saliceti; passaggi questi – la sentenza del Tar e il ricorso contro la stessa – rammentati dalla delibera con cui la giunta Sisti ha in queste ore fatto ricorso contro il Piano rifiuti.

L’articolo Santo Stefano ricorre contro il Piano rifiuti proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com