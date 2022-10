Savona, Russo presenta la Fase 2 e rilancia la candidatura a Capitale della Cultura: “Se ci riusciremo avremo risolto gran parte dei problemi”

Savona. “Abbiamo iniziato a elaborare la Fase 2 questa estate. E’ stato un lavoro lungo: ci siamo visti con la giunta a inizio settembre, poi abbiamo coinvolto i dirigenti. E ora la presentiamo qua”. A quasi una settimana dall’annuncio, il sindaco di Savona Marco Russo ha tolto simbolicamente il velo dalla seconda fase del suo mandato amministrativo, presentando ai savonesi i “9 Cantieri” che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovranno caratterizzare il secondo anno di mandato.

“Li abbiamo chiamati ‘cantieri’ – ha spiegato – per dare l’idea dei ‘lavori in corso’: da qui all’estate 2023 ci siamo posti degli obiettivi, alcuni da esaurire nell’anno e altri per consentirci di misurare lo stato di avanzamento di quei progetti”.

