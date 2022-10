Sestri: Arinox e Asl4 in aiuto a pazienti oncologici e loro familiari

Dall’ufficio stampa di Asl4

“Una delle peculiarità più spiccate dell’Asl 4 è il suo radicamento nel territorio. I modi in cui questo legame si esprime sono molteplici e fra questi c’è il sostegno dimostrato dall’azienda Arinox: grazie al suo contributo, i nostri pazienti oncologici e i loro familiari possono ricevere il supporto fondamentale di una psico-oncologa durante tutto il percorso di cura. Ringraziamo perciò Arinox e il dottor Sacco per il supporto dimostrato anche in questa occasione a beneficio dei cittadini”.

