Sette cavalli liberi e selvaggi dell’Aveto catturati per esser portati a destinazione ignota

Genova. Questa mattina 7 cavalli selvaggi dell’Aveto sono stati trovati rinchiusi in un recinto dopo esser stati catturati dai loro pascoli sulle alture, privati della loro libertà, dignità, della loro natura selvaggia”. La destinazione non è assolutamente nota, ma molto probabilmente andrà ad arricchire le tasche di qualcuno. Dopo alcuni giorni di prigionia i cavalli risultano essere malnutriti e mostrano segni di sofferenza. L’autorità competente, che dovrebbe essere garante del benessere animale, ha accettato che questi cavalli, tra cui una giumenta gravida cieca da un occhio, vivano in queste condizioni e possano esser trasportati su un camion ammassati.

Come già successo in passato non sapremo mai quanti arriveranno vivi a destinazione, se la giumenta non perderà il suo piccolo, anche perché, ripetiamo, non ci è dato sapere la destinazione”.

