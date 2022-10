Spezia al lavoro per la fascia sinistra: Macìa sul terzino Joao Moutinho dell’Orlando

A poco più di due mesi dall’inizio della finestra invernale di calciomercato, lo Spezia comincia a muoversi, sondando il terreno per alcuni profili che potrebbero andare a rinforzare la squadra di Luca Gotti in vista del tour de force che porterà le Aquile a giocare almeno ventiquattro partite da gennaio a giugno. Tra i nomi su cui sta lavorando la nuova dirigenza c’è Joao Moutinho, duttile esterno basso dell’Orlando City, in scadenza di contratto a dicembre e che ha già aperto più volte al ritorno in Europa. Portoghese, classe 1998, dopo essersi formato nel settore giovanile dello Sporting si è trasferito con una scelta coraggiosa in Major League Soccer appena maggiorenne, vestendo prima la maglia di Los Angeles e poi, dal 2019, quella di Orlando.

Terzino mancino, Moutinho può comodamente giocare come laterale sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a cinque, ruolo in cui lo Spezia si è ritrovato scoperto dopo l’infortunio di Arkadiusz Reca, che ha costretto Gotti ad adattare un paio di elementi. Già nel mirino di diversi club del vecchio continente, tra cui il Venezia in Italia e l’AZ Alkmaar, Moutinho non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il club americano, che negli scorsi mesi gli ha proposto il prolungamento. “Il mio obiettivo principale è tornare in Europa”, ha raccontato ai media lusitani in estate, entrando nel particolare del suo percorso formativo nel campionato statunintense, che lo ha portato a diventare un calciatore e un uomo più completo: “Ho raggiunto il livello professionale che sognavo qualche anno fa e sento di essermi evoluto molto come giocatore dal mio primo anno qui in Major League Soccer. Ora, già alla mia quinta stagione consecutiva qui, mi sento un giocatore molto più maturo, molto più esperto e preparato per ogni tipo di situazione che il gioco potrebbe richiedere”, ha spiegato, mandando un segnale ai ds europei. Esterno rapido dotato di buon fisico, Moutinho non ha un particolare feeling con il gol anche se ha buoni numeri dal punto di vista degli assist. Per Gotti potrebbe diventare un utile jolly al posto di Reca e il suo futuro status da svincolato fa gola al direttore Eduardo Macìa, che da tempo lavora con i fari puntati sul portoghese.

