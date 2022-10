Terna, concluso il monitoraggio di oltre 1300 chilometri di rete elettrica aerea in Liguria

Liguria. Terna ha concluso in questi giorni le attività di monitoraggio della rete elettrica nella Liguria. In soli sei giorni, con l’utilizzo degli elicotteri della flotta aziendale, sono stati ispezionati oltre 1.300 km di linee aeree nelle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona per un totale di 85 elettrodotti a 60, 150, 220 e 380 kV.

Il costante monitoraggio e la manutenzione dei propri asset è una priorità per il gestore della rete elettrica nazionale che, per queste attività, investe complessivamente ogni anno circa 50 milioni di euro.

