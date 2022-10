Villa Imperiale, Ruocco (Lista RossoVerde): “Parco nel degrado, il Municipio intervenga”

Genova. “Porre rimedio alla situazione di degrado in cui versa il parco di Villa Imperiale e alla necessità di individuare una nuova area sgambatura cani come richiesto dalla cittadinanza”. È quanto ha chiesto Gabriele Ruocco, capogruppo della Lista RossoVerde nel Municipio Bassa Valbisagno, in una mozione bocciata dalla maggioranza di centrodestra.

“Nonostante il supporto di Aster e la grande passione e dedizione dei volontari che curano la villa – spiega Ruocco denunciando la situazione con alcune foto – chiedo al Municipio di impegnarsi affinché l’amministrazione possa potenziare gli interventi manutentivi quotidiani garantendo un intervento costante sulla cura delle strutture”.

