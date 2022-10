A Ceriale oltre 1000 persone per l’ultimo saluto all’ex sindaco Ennio Fazio: “Non lascia un vuoto, ma segni del suo passaggio”

Ceriale. “Ciao Ennio”. Così, con due semplici parole e un lungo applauso pieno di commozione, le oltre 1000 persone radunatesi questa mattina alle 10 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Ceriale hanno salutato per l’ultima volta Ennio Fazio, ex sindaco di Ceriale tragicamente scomparso qualche giorno fa durante una escursione nei boschi di Calizzano, vittima di un fatale malore che non gli ha lasciato scampo.

Per i suoi funerali la folla delle grandi occasioni. Tra loro tanti rappresentanti della politica e delle istituzioni, a partire ovviamente dall’attuale sindaco di Ceriale Luigi Romano e dal suo vice Luigi Giordano, accompagnati dal gonfalone del Comune. Poi l’ex sindaco di Albenga Cangiano, l’attuale Tomatis e l’assessore Vannucci; l’ex sindaco di Loano Pignocca e l’attuale Lettieri; il sindaco di Borghetto Canepa, quello di Alassio Melgrati, quello di Borgio Dacquino, quello di Cisano Niero, il vicesindaco di Garlenda Navone; l’ex senatore Paolo Ripamonti, l’ex assessore regionale Stefano Mai. E ancora Giancarlo Grasso di Confartigianato, i comandanti delle varie forze dell’ordine, delegazioni di Protezione Civile, Avis e Croce Rossa.

» leggi tutto su www.ivg.it