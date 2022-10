A Sanremo apre la Tabaccheria Casinò

Sanremo. Si è ufficialmente trasferita da corso Inglesi nel salotto buono di Sanremo, precisamente nel primo tratto di via Matteotti, la tabaccheria del Casinò. Per inaugurare il suo nuovo corso, l’attività si è completamente rinnovata, integrando il già presente store ufficiale Iqos. Il taglio del nastro, alla presenza di numerosi affezionati clienti, si è tenuto questo pomeriggio. Partner ufficiale della nota marca di dispositivi che permettono di fumare tabacco senza combustione, la “Tabaccheria Casinò” offre una vastissima gamma di servizi e prodotti, oltre una vetrina destinata alla selezione dei migliori sigari in commercio.

La Tabaccheria Casinò è aperta tutti i giorni anche in pausa pranzo. D’estate fino a mezzanotte.

