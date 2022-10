Genova. La scorsa notte, all’1.30 circa, un’auto che percorreva corso Europa, all’altezza del pronto soccorso di San Martino, si è cappottata dopo aver scontrato contro la pensilina del bus.

La conducente è rimasta appesa alle cinture di sicurezza e i vigili del fuoco, del distaccamento Meloncelli, hanno provveduto a tagliarle e far scivolare la donna sulla barella, per successivo traporto in ambulanza all’ospedale per accertamenti.

» leggi tutto su www.genova24.it