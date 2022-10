Autostrade liguri, i cantieri nella settimana dal 24 al 30 ottobre

Di seguito i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul Tronco A6 (Torino/Savona) e sul Tronco A10 (Savona/Ventimiglia-confine francese).

Tra Niella Tanaro e Ceva dal km 71+450 al km 74+090 restringimento della carreggiata su due correnti veicolari per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 25/10/2022 al 15/12/2022; Tra Ceva e Millesimo dal km 93+350 al km 96+350, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, dal 25/11/2020 al 31/10/2022; Tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di miglioramento sismico dei viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 31/12/2022; Tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+770, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso e di emergenza per misure gestionali sul viadotto Bormida di Pallare, dal 25/06/2021 al 31/12/2022; Tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 118+150, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 31/03/2023.

» leggi tutto su www.riviera24.it