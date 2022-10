Bogliasco, debutto col sorriso: vittoria in Sicilia sulla Brizz

Acireale. Inizia con il piede giusto l’undicesimo campionato consecutivo del Netafim Bogliasco nella Serie A1 femminile. Ospiti della matricola Brizz Acireale, le ragazze di Mario Sinatra si sono imposte 12-9 facendo valere malgrado la giovane età media che le contraddistingue tutta la loro maggiore esperienza.

Partite subito forte, con un doppio vantaggio maturato già nei primi due minuti di gioco, le liguri hanno praticamente condotto sempre loro le danze, se si eccettua il momentaneo 3-3 raggiunto dalle siciliane a 100 secondi dalla prima sirena. Un equilibrio che il Bogliasco ha prontamente provveduto a spezzare nel giro di pochi secondi, ridonando alla gara quell’inerzia positiva che l’hai poi contraddistinta fino alla conclusione del match. Non che le aceresi siano state a guardare. Anzi. In più occasioni le ragazze di Zilleri hanno tentato di rimettere in piedi la gara, non riuscendo però mai ad andare oltre il minimo svantaggio. Ogni volta che le avversarie si avvicinavano troppo, infatti, Millo e compagne sono sempre state brave a rispedirle a debita distanza, frustando sul più bello ogni tentativo di rimonta.

