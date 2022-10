Bper Rari Nantes Savona, debutto positivo in campionato: 14-8 alla De Akker Team

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto, oggi pomeriggio, con la De Akker Team, nella piscina Zanelli, l’incontro valevole per la prima giornata della regular season del campionato di Serie A1

Il risultato finale della partita in favore dei biancorossi padroni di casa è stato di 14-8, al termine di un match combattuto soprattutto nei primi due tempi, dove la squadra di Bologna era anche riuscita a portarsi in vantaggio. Poi, nel terzo e quarto tempo, il Savona ha preso in mano le redini della partita conquistando la vittoria con un punteggio largo. Anche in Coppa Italia l’incontro tra le due squadre era terminato con 6 reti di scarto, ma 13 a 7.

